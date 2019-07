Arrancou no sábado a operação para localizar, deter e deportar imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. A operação poderá resultar na deportação de pelo menos 2 mil imigrantes que entraram recentemente no país, espalhados por dez grandes cidades norte-americanas.

O objetivo de Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, é usar a operação como uma demonstração de força para impedir que os imigrantes se aproximem da fronteira sul, de acordo com fontes do New York Times. A intenção será deportar os imigrantes o mais rapidamente possível.

Dado que a operação foi anunciada por Trump pelo Twitter no mês passado, vários grupos de defesa do direitos humanos conseguiram informar os migrantes sobre os seu direitos. Sugerem, mesmo, que os imigrantes não abram a porta aos agentes da polícia de migração.

Embora Trump afirme que a Agência de Imigração e Alfandegária tratará os imigrantes que tenham cometido um crime, espera-se que as incursões atinjam pessoas sem documentos, muitos fugidos da violência e da pobreza na América Central, e que já receberam ordem de partida.

Nesse sentido, as autoridade poderão deter imigrantes durante as operações, mesmo quando não forem o alvo inicial das diligências.

Os defensores dos direitos humanos receiam que algumas pessoas que nunca receberam um aviso para comparecer em tribunal possam ser afetadas por esta medida.

No início do mês, a agência norte-americana que controla as fronteiras foi acusada submeter os detidos a instalações “pavorosas” e de partilhar comentários ofensivos contra imigrantes e refugiados num grupo privado no Facebook.

“Nunca esquecerei a imagem de estar numa cela e de ver 15 mulheres com lágrimas a caírem-lhe da face enquanto falavam sobre o facto de não terem água corrente e não saberem quando serão postas em liberdade depois de 50 dias em detenção”, disse Judy Chu, congressista da Califórnia, após uma visita a um centro de detenção.

A política de “tolerância zero” de Trump ainda não chegou ao nível de deportações de Barack Obama, o seu antecessor. No último ano fiscal, os Estados Unidos deportaram 250 mil pessoas, comparados com os 410 mil migrantes que Obama deportou em 2012.