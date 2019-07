Devido a um problema na junta de dilatação do IC17, junto ao Túnel de Grilo, em Lisboa, vinte carros ficaram com os pneus furados. Uma das viaturas danificadas - um veículo pesado - derramou combustível na estrada, o que obrigou ao corte do acesso ao eixo Norte-Sul.

O troço da estrada em causa está sob a responsabilidade das Infraestruturas de Portugal que garantiu estar a analisar as causas do problema.