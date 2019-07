Uma jovem partiu uma perna nas Cascatas da Portela do Homem, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Terras do Bouro, no distrito de Braga.

A vítima, com cerca de 30 anos, residente em Vila Nova de Famalicão, encontrava-se nas Cascatas da Portela do Homem, da freguesia de Campo do Gerês, em Terras de Bouro, com o namorado, quando escorregou, tendo sido auxiliada por uma equipa de busca e resgate em montanha do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana.

Os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro prestaram os primeiros socorros à jovem, tendo sido secundados pelo INEM, após o que a corporação terrabourense transportou a vítima para o Hospital de Braga.