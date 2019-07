Os encarnados ganharam o jogo, deste sábado, para a pré-temporada por 8-0, frente a Académica. Já os rivais verdes e brancos voltaram a não conseguir uma vitória, tendo ficado pelo empate a duas bolas com a equipa suíça St.Gallen

O jogo do Benfica em Coimbra foi repleto de golos e todos marcados na mesma baliza. A pré-época está a correr melhor para a equipa sob o comando de Bruno Lage, que teve direito a ver um dos seus reforços bisar.

Raúl de Tomás marcou aos 24’ e 45', mas ainda antes do primeiro tento sucedido do novo jogador dos encarnados, já Rafa Silva tinha rematado para dentro da baliza aos 23’.

Os restantes golos foram da autoria de Conti, que bisou (51’ e 84’), Pizzi aos 60’, Seferovic aos 62' e Taarabt aos 89'.

Pior sorte teve o Sporting que não foi além do empate a duas bolas com os suíços do St.Gallen. O primeiro golo, marcado por Bruno Fernandes aos 2 minutos, prometia vingar a derrota passada frente ao Rapperswill. E perto dos 25 minutos, Wendel fez o segundo golo dos leões.

Mas pouco antes do apito para o final da primeira parte, Kutesa diminuiu a vantagem aos 43 minutos, e aos 52’, Hefti empatou a partida.

Já o FC Porto também jogou este sábado no âmbito de preparação da época, tendo vencido o Penafiel por 1-0 com o regressado Marcano a marcar o golo da vitória aos 89 minutos, no centro de estágios do Olival

Desacatos em Coimbra

O jogo entre o Benfica e a Académica não ficou apenas marcado pela quantidade de golos dos encarnados, mas também pela existência de desacatos entre adeptos, que levaram à interrupção da partida e à intervenção das autoridades.

Os confrontos que acabaram por ‘empurrar’ alguns adeptos para o relvado para escaparem aos confrontos. Pelo menos uma pessoa ficou ferida tendo recebido assitência.

A partida, suspensa aos 39’, foi retomada sete minutos depois.