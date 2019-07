Simona Halep é a grande campeã do Torneio ATP de Wimbledon (vertente feminina) em 2019. A tenista romena de 27 anos, antiga líder do ranking mundial e atual sétima classificada, derrotou a multicampeã Serena Williams na final e venceu o torneio britânico pela primeira vez, somando esta conquista à de Roland Garros em 2018.

Halep, que nunca tinha atingido a final da prova londrina em relva, bateu a norte-americana de 37 anos, décima classificada do circuito WTA, por duplo 6-2, num encontro que durou apenas 57 minutos. Serena Williams, na sua 11.ª final em Wimbledon, procurava vencer o oitavo troféu e ainda igualar o recorde de 24 títulos no Grand Slam da australiana Margaret Court, tendo até aqui um registo de nove vitórias e apenas uma derrota nos dez encontros anteriormente registados com a romena.

A quarta jogadora diferente a ganhar Wimbledon nos últimos quatro anos (depois de... Serena Williams em 2016, Garbiñe Muguruza em 2017 e Angelique Kerber em 2018), porém, não deu quaisquer hipóteses, dando seguimento à enorme competição que vinha a realizar até aqui. Pelo caminho, por exemplo, deixara Viktoria Azarenka, vencedora do Open da Austrália em 2012 e 2013, e Cori Gauff, a norte-americana de 15 anos que surpreendeu tudo e todos ao derrotar Venus Williams e chegar à segunda semana do torneio.