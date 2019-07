O grupo político nacionalista Escudo Identitário criou este sábado um núcleo, em Braga, onde decorre um almoço de oficialização daquela organização. “Braga é mais do que uma cidade, é uma cidade e um povo moldados como um baluarte, Braga é a fortaleza de todos nós", salientaram os responsáveis do grupo que se consideram “ativistas e combativos naquela que é a juventude mais irreverente e incisiva em território nacional”.

"Sempre que Portugal se viu ameaçado e traído por ameaças internas e externas, Braga esteve sempre à altura para dar o exemplo a todos os que se esqueciam do verdadeiro significado da palavra ‘patriota’ e desta vez não podia ser diferente. Assim, temos a honra de fazer a abertura do núcleo de Braga”, frisaram.

Na perspetiva desta organização política, que é conotada com a extrema-direita, “primeiro falsificam a nossa História, vilificam os nossos heróis e rescrevem os nossos livros, depois vandalizam as nossas estátuas, corrompem a nossa juventude e normalizam o etnomasoquismo. Por fim, como um país desmoralizado não dá luta, agridem o nosso povo, destroem as nossas famílias e destroçam as nossas comunidades. Defendamos o futuro”, frisa o Escudo Identitário, que recentemente promoveu uma manifestação em Lisboa no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.