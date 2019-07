O piloto Ricardo Gomes quer obter uma nova vitória na Rampa do Caramulo, durante o próximo fim de semana, para manter a liderança do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group na categoria Turismos 1.

Ricardo Gomes mostra-se naturalmente motivado em função da performance nesta época de regresso às rampas, depois da vitória na última categoria da Rampa Serra da Estrela, onde se estreou ao volante de um Citroën DS3 R5. O piloto aponta a novo triunfo nos Turismos 1 na quinta prova da temporada, na Serra do Caramulo, onde deverá voltar já ao Mitsubishi Lancer Evo X, da Equipa Macominho Sport, de Vila Nova de Famalicão.

“A opção de correr com o DS3 R5 não estava nos nossos planos iniciais, mas felizmente conseguimos uma rápida adaptação ao carro e trouxemos logo uma vitória importante da Covilhã”, referiu o piloto bracarense, que se tem destacado no Campeonato de Montanha.

“No Caramulo, o nosso Mitsubishi já deverá estar em plenas condições e vamos ter que utilizar as subidas de treinos para tentarmos encontrar a melhor afinação”, revelou ao Sol o piloto, que na última temporada abraçou um projeto no campeonato de velocidade, mas em boa hora regressou às lides do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019.

“A Rampa do Caramulo tem um traçado curto e técnico, onde é necessário muita precisão nas trajetórias sob pena de cometermos algum erro que nos penalize logo no cronómetro”, explicou Ricardo Gomes, referindo “estarmos motivados para reforçar a nossa liderança”.