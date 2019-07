O Futebol Clube de Famalicão oficializou, na passada quarta-feira, a contratação do defesa central Nehuén Pérez. O argentino, que completou o seu 19º aniversário em junho, foi cedido pelo Atlético de Madrid até ao fim da época.

A chegada do jovem jogador passaria mais despercebida não fosse o historial de contratações do recém promovido à Primeira Liga portuguesa nas últimas semanas, todos provenientes de clubes com fortes ligações comerciais entre si.

Nehuén Pérez não é o primeiro reforço que chega ao FC Famalicão proveniente do Atlético de Madrid, visto que o médio centro brasileiro Gustavo Assunção trocou os ‘colchoneros’ pelo emblema famalicense a custo zero, no dia 1 de julho.

Ainda de Espanha, mas desta feita a partir de Valência, chegou também o lateral esquerdo Alex Centelles, de 21 anos, que representará as cores azuis e brancas até ao final da temporada.

No mercado português, importa realçar, quatro jogadores que se mudaram para Vila Nova de Famalicão nesta janela de transferências. No mesmo dia em que o avançado Diogo Gonçalves chega emprestado pelo Benfica, os famalicenses oficializaram também o médio centro Guga, que representou os sub23 e a equipa B dos encarnados na época transata. Ambos os reforços pertencem à Gestifute, empresa do superagente português, Jorge Mendes.

Os outros dois jogadores a atuar em Portugal que reforçam o FC Famalicão são representados pela mesma agência de jogadores: Fábio Martins, extremo esquerdo de 25 anos que foi cedido pelo Sporting de Braga até ao final da época e o ganês, Lawrence Ofori, que chega do Leixões. Ofori jogou a segunda metade da época passada pelo Feirense, tendo realizado 8 jogos na Primeira Liga.

Ainda de Inglaterra, transferiram-se do Wolverhampton para o Famalicão, a custo zero, dois portugueses de 21 anos: o médio ofensivo Pedro Gonçalves – formado no SC Braga - e o médio centro João Caiado.

O regresso do FC Famalicão ao principal escalão do futebol está marcado para o dia 11 de agosto, com hora ainda por definir, mas apresenta, ao que tudo indica, um plantel de luxo para a próxima época.

Relembre-se que, no ano passado, 51% do capital da SAD do clube famalicense foi comprado pela Quantum Pacific Group, empresa que também detém parte do Atlético de Madrid.