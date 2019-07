Na grande generalidade, as notas dos exames nacionais na primeira fase deste ano foram melhores do que as do ano passado.

As médias foram todas positivas, ou seja acima dos 100 pontos – dez valores -, à exceção da nota de Filosofia, que ficou nos 98 pontos, segundo dados revelados, esta sexta-feira, pelo Ministério da Educação.

“É de realçar o facto de este ano as médias das classificações dos vários exames relativos aos alunos internos serem todas superiores a 100 pontos, à exceção de filosofia cuja média foi de 98 pontos”, lê-se na nota do ministério chefiado por Tiago Brandão Rodrigues.

As disciplinas consideradas mais importantes, Português e Matemática A, registaram ambas subidas, a primeira de oito pontos – para 118 - e a segunda de seis – para 115.

A maior subida, 23 pontos, foi registada na nota média de História da Cultura e das Artes, seguindo-se Geometria descritiva A que aumentou 21 pontos.

Por outro lado, as maiores descidas dizem respeito às disciplinas de Filosofia e Geografia A, tendo ambas pedido 9 pontos, a primeira obteve uma média de 98, a única negativa, e a segunda uma média de 103 pontos.

Sublinhe-se que os exames finais nacionais foram realizados em 643 escolas em Portugal Continental, Açores, Madeira e em escolas estrangeiras com currículo português. Na primeira fase, inscreveram-se 345.630 alunos, dos quais 93,11% fizeram as provas.

As disciplinas com mais alunos inscritos a exame foram Português (74.259), de Matemática A (45.664), Biologia e Geologia (42.848) e Física e Química (41.385).