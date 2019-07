O último dia de Jonas no Benfica teve direito a discurso, muitos abraços e ainda mais lágrimas. O clube dos encarnados partilhou no Twitter um vídeo emocionado que mostra tudo. E deixa o aviso: “Vai buscar os lenços antes de carregares no play...”.

Recorde-se que o avançado brasileiro terminou a carreira no jogo de apresentação do Benfica com o Anderlecht.