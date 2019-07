Está feita a estreia oficial de Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo. O emblema do Rio de Janeiro visitou o Athletico Paranaense, tendo arrancado um empate a uma bola no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil. Na Arena da Baixada, a equipa da casa até esteve em vantagem, mas durante pouco tempo graças ao ex-Benfica Gabigol. O avançado brasileiro, de 22 anos, fixou o resultado final em 1-1, com um chapéu que certamente tirou alguns calores ao técnico português.

Depois de todo o debate que houve em torno da escolha do amadorense para os comandos da nau carioca, a imprensa brasileira voltou a opinar, desta feita com base nesta primeira prova de fogo.

O ESPN Brasil destacou a forma de estar do técnico luso, afirmando que “Jorge Jesus participava bastante” junto ao banco, num encontro em que foram anulados três golos ao Athletico Paranaense por fora-de-jogo. Também o Globoesporte sublinhou a “postura muito ativa à beira do campo” do ex-treinador de Benfica e Sporting.

JJ deu que falar nas redes

Já diretamente sobre o jogo, o R7 escreveu: “Vibrante, intenso, ousado, mas com... falhas”. Apesar de algumas críticas, aquele portal brasileiro destaca a forma como o Fla teve de se reinventar para sair com o empate, atribuindo este mérito à tática do novo treinador.

Outro portal desportivo brasileiro, o Lance!, fez referência às estatísticas do encontro, em que o emblema do Rio de Janeiro teve menos posse de bola (42% contra 58%) e remates (dez contra 14) do que o adversário. A mesma publicação destacou a forma como o emblema rubro-negro “terminou o jogo em busca da vitória”, tendo a “postura tão cobrada pelos adeptos nos últimos anos”.

Outro dado curioso partilhado pelo Lance! foi o facto de analisar esta estreia fora de campo. De acordo com aquele artigo, a estreia de Jesus no banco do Flamengo chegou mesmo ao top dos assuntos mais comentados no Twitter, com mais de 270 mil menções. Por sua vez, o UOL Esportes diz que “Jorge Jesus enganou todo o mundo na sua estreia”, pois esperava-se que Diego e Rafinha jogassem em vez de Willian Arão e Rodinei, abordando também a postura do treinador no banco: “Mostrou que é daqueles que não param um segundo sequer. O português andava de um lado para o outro e mostrava muita irritação com determinados fatos”.

Já aos microfones da Fox Sports Brasil houve a oportunidade de ouvir uma análise de Rodrigo Caio. O jogador do conjunto rubro-negro fez questão de sublinhar que o Flamengo do técnico luso tem de “caprichar mais”. O autor do golo na vitória contra o Corinthians, a contar para os oitavos-de-final da prova, disse ainda que a equipa precisa de “mais frieza na hora de finalizar”.

Por último, Jorge Jesus. O técnico de 64 anos mostrou-se insatisfeito com o empate, mas lembra que este é um resultado que serve ao Flamengo, que irá disputar a segunda mão, no Rio de Janeiro, a 18 de julho. “Não saio satisfeito com o empate, mas na primeira parte da eliminatória é um resultado que serve mais ao Flamengo”, afirmou.

Recorde-se que este duelo é uma reedição da final da competição de 2013, ano em que o conjunto carioca venceu pela última vez a prova. O Fla procura, de resto, o quarto título na Taça, depois de também se ter sagrado campeão em 2006 e em 1990, na segunda edição do evento.

A estreia no Brasileirão

Ainda antes de disputar o segundo encontro com o Athletico Paranaense, em que irá ser discutida a presença na meia-final da Taça, Jorge Jesus vai ter uma nova estreia ao comando da equipa, agora no Brasileirão. Este domingo (15 horas de Portugal continental), o técnico luso irá fazer a sua estreia no campeonato brasileiro e, consequentemente, na sua nova casa, o Estádio da Gávea – onde, recorde-se, venceu o seu primeiro encontro no comando técnico da equipa rubro-negra, frente ao Madureira, por 3-1, embora num jogo-treino. O clube carioca, atualmente terceiro classificado na tabela, a oito pontos do líder Palmeiras, já prepara a receção ao Goiás, referente à 10.a jornada da competição. O Flamengo, cinco vezes campeão do Brasil, não vence o campeonato há uma década (2009, 91/92, 82/83, 81/82, 79/80).

Jorge Jesus aterrou no Brasil há cerca de três semanas, tendo orientado o primeiro treino da equipa no passado dia 20 de junho. As sessões de trabalho do português deram que falar em solo brasileiro, com os jogadores a elogiarem o método de trabalho e a filosofia do orientador recém-chegado.

A dois dias de o Flamengo voltar a entrar em ação, corrigir as falhas detetadas neste primeiro desafio é a prioridade de Jorge Jesus, que destacou o grupo de trabalho “bem formado”. “O que é que mudou? Como é óbvio, todos os treinadores têm ideias diferentes uns dos outros, mas eu vim encontrar um grupo de trabalho muito bem formado, que gosta de trabalhar e aprender”, disse ainda, após a sua primeira prova de fogo.