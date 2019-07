Um indivíduo de 47 anos foi detido em flagrante, na última quarta-feira, por violência doméstica. A denúncia dos alegados factos criminosos foi recebida pelo Comando Territorial de Vila Real que se deslocou ao local devido a uma discussão entre o suspeito e a esposa, sendo que verificou que este provocou ferimentos com uma faca à companheira, de 44 anos, e ao cunhado de 54.

O homem fugiu do local antes da chegada da patrulha da GNR, “tendo sido intercetado e detido minutos mais tarde na posse de duas facas de cozinha. As agressões foram presenciadas pela filha menor, que entrou em estado de choque e por familiares que ao tentarem socorrer também foram agredidos pelo detido” como é possível ler numa nota publicada no site oficial da força de segurança anteriormente mencionada.

Foram apreendidas três facas no decorrer das diligências. O suposto criminoso, que já tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente esta quinta-feira ao Tribunal Judicial de Vila Real para aplicação de medidas de coação.