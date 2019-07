O Governo anunciou, esta quinta-feira, a compra de cinco aviões KC-390, substitutos dos Hércules C-130, à empresa brasileira Embraer, por um total de 827 milhões de euros.

O negócio, comunicado após reunião do Conselho de Ministros, inclui também a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos, e ainda a aquisição de um simulador de voo, informou o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

"É um momento de grande satisfação. Podemos anunciar a resolução de Conselho de Ministros que dá autorização de despesa para a aquisição de cinco aeronaves KC-390 e um simulador e os contratos de manutenção ao longo dos primeiros 12 anos de vida dessas aeronaves. Trata-se de um culminar de um longo processo de diálogo com a Embraer, de parceria e trabalho conjunto no desenvolvimento da aeronave e, por outro lado, um trabalho de negociação para definição do preço e especificações técnicas", adiantou.

Gomes Cravinho justificou a aquisição com o facto de os atuais KC-390 terem “poucos anos de vida útil pela frente", além de um "elevado grau de obsolescência tecnológica".

Por outro lado, estas aeronaves vão continuar ativas nos próximos "seis a sete anos", já que "estão a passar por uma pequena modernização necessária para terem autorização para continuar a voar", revelou.

O primeiro dos novos aviões de carga e transporte tem entrega prevista à Força Aérea Portuguesa em fevereiro de 2023, seguindo-se mais um por cada ano até fevereiro de 2027.