E já lá vão 13 edições de Alive – número que será certamente de sorte, porque desde que, em 2007, entrou no mapa dos festivais de verão, o Passeio Marítimo de Algés passou rapidamente a ser sinónimo deste que é tido como o mais internacional dos festivais portugueses. Nascido como Oeiras Alive e passando rapidamente a Optimus Alive, certo é que, para as gerações mais recentes, o Alive já é precedido, sem qualquer trava línguas, de Nos.

A localização, paredes-meias com Lisboa e que usa o rio como cenário, será certamente uma das fórmulas do sucesso, ao lado do cartaz que, todos os anos, vai mareando também ao sabor das massas. Para os três dias deste ano – hoje, amanhã e sábado – a promotora Everything is New, liderada por Álvaro Covões, foi buscar os The Cure, Vampire Weekend e Smashing Pumpkins como cabeças-de- cartaz. A banda de Chicago, aliás, tinha sido também a estrela do segundo dia da tal primeira edição de 2007, altura em que atuaram depois de White Stripes.

The Cure são os anfitriões de hoje e chegam a Portugal no ano em que assinalam 30 anos de Disintegration, um dos grandes sucessos da sua discografia, e 40 anos desde a sua estreia em disco, com Three Imaginary Boys. 2019 ficará também como ano grande na história dos britânicos, liderados por Robert Smith, que trazem até Portugal algumas das canções do novo álbum de originais. A espera já vinha longa. Desde 2008, ano em que foi lançado 4:13 Dream, que os Cure não editavam um novo trabalho – o lançamento do novo álbum, já finalizado, é esperado antes ainda do final deste ano.

O palco principal desta que será a primeira noite do festival vai ainda receber Mogwai (que voltam a Portugal depois de, em 2018, terem atuado no NOS Primavera Sound) ou os portugueses – e repetentes no Passeio Marítimo de Algés – Linda Martini. O regresso aos palcos dos Ornatos Violeta, marcado hoje para as 20h45, é outro dos momentos aguardados. A reunião da banda – uma celebração do 20.o aniversário do seu segundo e último álbum, O Monstro Precisa de Amigos – será a primeira das três únicas oportunidades de assistir a este reencontro. Para lá do NOS Alive, os Ornatos têm apenas outras duas datas em cima da mesa, divididas estrategicamente pelo país: no dia 20 de julho vão atuar no Marés Vivas (Vila Nova de Gaia) e a 6 de setembro dão por finda a efeméride com uma atuação no Festival F, em Faro.

Para lá do palco NOS, e como já vem sendo hábito no Alive, o talento vai espraiar-se por uma série de outros polos. O palco NOS Clubbing, por exemplo, volta a ser um ponto de reunião da música eletrónica. Já o Coreto by Arruada é o indicado para medir o pulso ao panorama da música portuguesa – é esta a grande montra do Alive para o que se anda, por estes dias, a erguer por aí. No Palco Comédia, outra aposta testada e aprovada, o humor faz-se também essencialmente em português – a programação ficou a cargo de Nuno Duarte: o Jel dos Homens da Luta.

Um Alive de Variações

Já no Palco EDP Fado Café, onde passarão nomes mais expetáveis como Camané, Cristina Branco ou Fábia Rebordão, haverá uma presença inusitada e recorrente durante os três dias: a banda Variações. O ator Sérgio Praia, que dá vida a António Variações na biopic que estreará em agosto – e que há anos tem vindo a treinar a personagem, à qual já deu também corpo e voz na peça Variações, de António, estreada em 2018 no Teatro São Luiz –, Armando Teixeira (sintetizador) e os músicos Vasco Duarte (guitarra), David Santos (baixo) e Duarte Cabaça (bateria) compõem a banda que aqui vai revisitar o repertório do músico.

“Aquilo que nós estamos a apresentar ao vivo às pessoas é um documento. No espetáculo do NOS Alive vamos mostrar essa faceta, alguma parte das gravações do António e explicar como é que fizemos o processo. É importante as pessoas perceberem que houve uma grande seriedade da nossa parte em sermos fiéis ao que existia”, explicou Armando Teixeira, diretor musical do projeto, citado pela Euronews.

11 DE JULHO

Palco NOS

The Cure - 00h10

Mogwai - 22h30

Ornatos Violeta - 20h45

Weezer - 19h20

Linda Martini - 18h00

Palco Sagres

Hot Chip - 03h00

Robyn - 01h20

Loyle Carner - 23h20

Jorja Smith - 21h50

Xavier Rudd - 20h15

Sharon Van Etten - 18h50

Honne - 17h40

Y.azz x B-mywingz - 17h00

Palco NOS Clubbing

Maribou State - 02h40

Stereossauro - 01h15

Emicida - 22h50

Kojey Radical - 21h10

Samm Henshaw - 19h45

Jaguar Jaguar - 18h20

Funkamente - 17h00

Palco EDP Fado Café

Variações - 23h00

Camané - 22h00

Camané - 20h00

Tiago Nacarato - 18h40

Tiago Nacarato - 17h30

Coreto by Arruada

Vaarwell - 22h50

Solar Corona - 21h15

Ricardo Toscano - 19h50

Sunflowers - 18h30

Jasmim - 17h20

Palco Comédia

Fernando Rocha - 23h25

Carlos Coutinho Vilhena - 22h00

Jel - 20h10

Miguel 7 Estacas - 18h50

Roda Bota Fora - 17h35

Joana Ramos - 17h00

Pórtico

Ivo - 20h00

The Rockets - 18h45

The Rockets - 17h30

Nassurra - 16h15

Nassurra - 15h00

12 DE JULHO

Palco NOS

Gossip - 01h00

Vampire Weekend - 23h00

Greta Van Fleet - 21h20

Primal Scream - 19h50

Perry Farrell - 18h15

Izal - 17h00

Palco Sagres

Cut Copy - 02h40

Deejay Kamala - 01h25

Grace Jones - 00h00

Tash Sultana - 21h45

Johnny Marr - 20h15

Ry X - 18h55

Pip Blom - 17h45

Etc - 17h00

Palco NOS

Clubbing Delaporte - 03h00

Saint John - 01h30

DJ Dadda & Convidados - 00h00

Dillaz - 22h30

Plutonio - 21h10

Carla Prata - 20h05

Trace Nova - 19h10

Lé Vie - 17h50

Nubai Soundsystem - 17h00

Palco EDP Fado Café

Variações - 00h00

Cristina Branco - 22h20

Cristina Branco - 20h40

Francisco Salvação Barreto - 19h00 Francisco Salvação Barreto - 17h30

Coreto By Arruada Sreya - 23h15 Chong Kwong - 21h15

Marinho - 19h45

Secret Show - 18h30

Bia Maria - 17h25

Palco Comédia

Eduardo Madeira & Manuel Marques - 00h20

Andrew Lawrence - 22h15

Diogo Faro - 20h45

Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce) - 19h15

Roda Bota Fora - 17h45

Guardanapo - 17h00

Pórtico A-Gold - 20h00

Dynamite - 18h45

Dynamite - 17h30

The Djabalis - 16h15

The Djabalis - 15h00

13 DE JULHO

Palco NOS

The Chemical Brothers - 01h30

The Smashing Pumpkins - 23h30

Bon Iver - 21h20

Tom Walker - 19h50

Vetusta Morla - 18h25

The Gift - 17h00

Palco Sagres

The Blaze - 02h30

Thom Yorke - 00h00

Marina - 22h15

Idles - 20h30

Gavin James - 19h00

Rolling Blackouts Coastal Fever - 17h45

Beluga - 17h00

Palco NOS Clubbing

Trikk - 02h40

George Fitzgerald (Live) - 00h30

Bob Moses (Club Set) - 22h50

Tourist - 20h10

Golden Features - 18h50

Nova Materia - 17h40

Soho Soho - 17h00

Palco EDP Fado Café

Variações - 00h30

Fábia Rebordão - 22h50

Fábia Rebordão - 20h40

Márcia - 19h10

Márcia - 17h30

Coreto Portugal The Summer (Curadoria Portugal, The Man)

Chilè - 23h15

Nelsønn - 21h40

Maria Rui - 20h00

Guga Bruno - 18h35

Brady O’Keefe - 17h25

Palco Comédia

Ena Pá 2000 - 01h00

Nilton - 22h40

Hugo Sousa - 20h40

Carlos Vidal - 19h20

Catarina Matos - 17h55

Ricardo Cardoso - 17h25

Pórtico

Bunny O’Williams - 20h00

Xpto - 18h45

Xpto - 17h30

Road 31 - 16h15

Road 31 - 15h00