O trânsito na autoestrada A1 está cortado perto do nó de Condeixa (Coimbra), no sentido sul/norte, depois de um despiste de um pesado. Segundo a Brisa, a via vai-se encontrar encerrada até às autoridades removerem o veículo.

A GNR aconselha os condutores que circulam na A1 para utilizarem a saída de Soure, seguindo pelo IC2/N1 até Coimbra Sul, onde se pode voltar a entrar na A1.

O acidente não causou vítimas.