Está à espreita o primeiro desafio oficial de Jorge Jesus enquanto treinador do Flamengo. Amanhã, a equipa do Rio de Janeiro desloca-se até ao terreno do Athletico Paranaense para o jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil. Trata-se, aliás, de uma reedição da final da competição de 2013, ano em que o conjunto carioca venceu pela última vez a prova. O Flamengo procura, de resto, o quarto título na Taça, depois de já se ter sagrado campeão em 2006 e em 1990, na segunda edição do evento.

Depois de ter sido amplamente escrutinado pela imprensa e comentadores brasileiros, esta será a primeira prova de fogo para o técnico português que, desde que está a orientar os treinos da equipa, há cerca de três semanas, tem dado que falar pela exigência incutida nas sessões de trabalho.

Tanto assim é que apenas três dias depois de ter aterrado no emblema brasileiro surgiram os primeiros comentários por parte do plantel sobre a filosofia e métodos do treinador, em que garantiam que já sentiam mudanças na equipa.

Já ontem surgiram novas abordagens sobre as alterações sentidas com a chegada do ex-treinador do Benfica e Sporting. Diego, antigo médio do FC Porto, falou sobre as diferenças do Flamengo desde que Jorge Jesus chegou ao comando técnico, destacando a “exigência”, as “novas ideias”, a “autenticidade” e a “cartilha da disciplina”. Ao Globoesporte, aquele que também é um dos capitães da equipa carioca disse: “É muito exigente e inteligente também”. “Temos a cartilha da disciplina. Horários, o que pode, o que não pode... tanto dentro quanto fora do clube. Temos que ficar atentos a essa cartilha. Agora há biometria digital na chegada, temos de esperar que a equipa esteja completa para poder começar as refeições, seja almoço ou jantar. São algumas das modificações”, observou. Para exemplificar o nível de exigência, o jogador deu mesmo o caso de uma discussão entre o plantel em torno das idas à... praia: “No começo chegaram a comentar sobre ir à praia ou não nas folgas, se podia ou se não podia. Comunicar se saíssemos da cidade...” “Não tínhamos esse hábito, mas este é um grupo que não tem problemas em seguir regras”, sentenciou.

A estreia no campeonato e na gávea Depois deste primeiro desafio, e ainda antes de voltar a enfrentar o Athletico Paranaense, no jogo da segunda mão dos quartos, no dia 18 de julho, Jorge Jesus irá fazer a sua estreia no campeonato brasileiro e, consequentemente, na sua nova casa, o Estádio da Gávea – onde, recorde-se, venceu o seu primeiro encontro no comando técnico da equipa rubro-negra, frente ao Madureira, por 3-1, embora num jogo-treino. No dia 14 deste mês (domingo), o Flamengo recebe a visita do Goiás, a contar para a décima jornada do Brasileirão. A equipa do Rio é atualmente terceira classificada na tabela, a oito pontos do líder Palmeiras. O Flamengo, cinco vezes campeão do Brasil, não vence o campeonato há uma década (2009, 91/92, 82/83, 81/82, 79/80).