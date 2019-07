Praia ou campo? Portugal ou estrangeiro?

Sempre praia... No nosso verão, sempre na zona de Sesimbra/Meco, onde vivo... No resto do ano, por norma, Brasil ou, ultimamente, Florida.

Um segredo bem guardado do seu roteiro de férias?

Se é um segredo, não vou contar. Invoco desde já o “sigilo profissional”!

Que notícia o fez rir nos últimos tempos?

Arresto dos imóveis de Joe Berardo.

Quem gosta de seguir nas redes sociais?

Absolutamente ninguém.

Ainda usa palhinhas e cotonetes?

Ups... ainda, por vezes. Vou corrigir!

O que o chateia mais na praia?

Barulho e pessoas a falarem non-stop uns decibéis acima do estritamente necessário para o respetivo interlocutor ouvir.

Que música associa ao verão?

Bryan Adams, Summer of 69.

Qual é o seu pior defeito?

Gosto de um certo isolamento, quietude, silêncio.

E virtude?

Decorre da resposta anterior... Não chateio ou incomodo ninguém!

Uma boa grelhada mista ou salada de canónigos e afins?

Grelhada... claramente. Seja carne ou peixe (muito e bom, aqui por Sesimbra).

Tem algum medo?

Paraquedismo e asa-delta.... Não me apanham lá.

E guilty pleasure?

Gelado de chocolate negro...

Gostaria de ter tido outra profissão? Qual?

Professor de educação física.

Quem mandava dar um mergulho para refrescar as ideias?

Donald Trump... mas era mais do que um mergulho. Teria de ser mesmo em modo “apneia submarina” para ver se aquele cérebro poderia passar a oxigenar melhor.

Uma ideia para Portugal (que desse para aplicar já na rentrée)?

No dia em que tiver uma (boa) ideia dessas, vendo-a e reformo-me.