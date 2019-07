O Departamento de Estado norte-americano aprovou a venda de armas a Taiwan, no valor de 2,2 mil milhões de dólares, na passada segunda-feira. A China - que reclama a pequena nação insular como parte do seu território - não gostou e mostrou a sua firme oposição àquilo que considera como uma “interferência rude” na sua soberania e interesses securitários.

De acordo com o documento que o Pentágono enviou ao Congresso, os Estados Unidos prevêm a venda de 250 mísseis Stinger, de defesa anti-aérea, e de 108 tanques M1A2T. O objetivo é a “modernização da frota de tanques de batalha, melhorando a capacidade de enfrentar ameaças regionais e a fortalecer a defesa interna” de Taiwan, segundo o Pentágono.

Os norte-americanos não têm laços formais com Taiwan, tendo deixado de reconhecer o seu Governo na década de 1970 - quando restabeleceu relações diplomáticas com a República Popular da China. No entanto, continua a ser o principal fornecedor de armas de Taiwan. De acordo com uma lei aprovada em 1979, os norte-americanos são obrigados a fornecer o equipamento militar, de forma a que Taiwan mantenha a capacidade necessária para a sua auto-defesa.

Pequim não tardou a mostrar o seu desagrado e instou Washingon a “cancelar imediatamente a venda de armas e a pôr um fim à relação militar [dos EUA] com Taipé, para evitar danos nas relações sino-americana e não prejudicar a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan”. E ainda vincou que: “Ninguém deve subestimar a determinação do Governo chinês e do seu povo em defender a soberania e a integridade territorial do país“, completando que não terá problemas em defender-se de “interferências estrangeiras”.

Já Taipé expressou a sua “sincera gratidão” a Washington e disse esperar aumentar o investimento e a cooperação entre os dois países. A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, tem assumido como a sua principal tarefa o reforço da capacidade militar das Forças Armadas do país. Tendo em conta que a China tem aumentado a sua despesa militar e ao olhar para o recente exemplo de Hong Kong, Taiwan teme cada vez mais uma agressão, ou mesmo uma eventual invasão chinesa..

As relações entre Taipé e Pequim são tensas desde a guerra civil chinesa de 1949, altura em que as forças nacionalistas - que saíram derrotadas do conflito - formaram um Governo autónomo da República Popular da China na ilha de Taiwan, a sudeste do país. No entanto, Pequim nunca deixou de considerar Taiwan como parte integrante do país. É nesse sentido que o Partido Comunista Chinês tem mostrado, nos últimos anos, vontade de voltar a ter controlo sobre a ilha, sem nunca rejeitar a possibilidade de usar a força para concretizar esse objetivo.

É por isso que no mês passado, referindo-se à eventual venda de armamento a Taiwan, a China avisou Washington para não se intrometer na relação entre os dois estados. “Os Estados Unidos são indivísiveis, tal como a China”.

O Congresso tem 30 dias para aprovar a venda, um prazo que converge com a visita da Presidente Taiwan aos Estados Unidos - outro facto que agrada pouco a China. Por outro lado, receia-se que a decisão abale ainda mais a tensa relação entre Washington e Pequim, que acordaram uma trégua na guerra comercial há pouco mais de uma semana.