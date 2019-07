A app já está disponível, para iOS (iPhone) e Android, e funciona como uma secretária electrónica que nos vem lembrar dos compromissos que temos com essa paixão que tantas vezes tem ameaçado a nossa vida social e até profissional. É bom pôr alguma ordem nas expedições que nos vão levando cada vez mais longe na exploração cinematográfica que hoje transforma as nossas salas de estar em portos muito movimentados.

Desenvolvida pelos responsáveis do programa VSéries, o único que semanalmente se dedica entre nós à crítica de séries, e que conta com apresentação de Patrícia Müller e José Machado, esta app vem apoiar a calendarização de qualquer cinéfilo de trazer por casa, assinalando os episódios que já viu e gerindo o espaço que falta ainda conquistar. É uma espécie de mapa e memória, quando a variedade da oferta faz da programação televisiva um terreno cheio de fabulosas recompensas e com algumas minas. Assim, esta app permite ter um plano de ataque, estar atento aos lançamentos e ir descobrindo novas séries.

A app lembra um IMDb voltado para as necessidades de quem assiste não apenas às séries mas também aos filmes, acompanhando as estreias nas salas de cinema. O desenvolvimento desta assinala o início da colaboração com a francesa BetaSeries, uma comunidade de adeptos de séries com uma década de existência.

“A app permitirá conhecer melhor o consumo da audiência e os interesses de quem vê ao seu ritmo: já não se está, à mesma hora, no horário nobre da sala de estar; e no dia seguinte, no local de trabalho, a discutir uma série transmitida num canal generalista; o que era um hábito tornou-se numa epifania quando há sincronia possível; se nos apetece falar sobre uma série que não foi lançada ontem, não o fazemos; é um entrave. E mesmo assim há quem tenha feito binge e visto mais episódios e ninguém quer spoilers”, refere José Machado. “Esta app destina-se também a fomentar o espírito crítico e para ponderar, nas escolhas que fazemos todos os dias, quando decidimos ver ou nos recomendam uma série”, adianta Patrícia Müller.

O VSéries está no ar desde 1 de abril, exibido às 22h30 de segunda-feira com repetições semanais, no Canal Q. A primeira temporada do VSéries tem 17 episódios e irá terminar na terceira semana de julho.

App Store (iPhone iOS): https://apps.apple.com/app/itunes/id1468282411

Google Play Store (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vseries

Making-of: https://vimeo.com/332684772