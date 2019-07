O canal televisivo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arranca no próximo dia 1 de agosto, anunciou o órgão dirigente.

Na nota publicada no site, a FPF revela que assinou contratos com a Altice (dona da Meo), a NOS e a Vodafone Portugal. O cnal estará disponível na posição 11.

“É com muita satisfação que a FPF regista o entusiasmo de Altice, Nos e Vodafone num projeto que vai procurar divulgar todo o futebol português e trazer mais rapazes e raparigas para a prática deste desportoem que as três marcas estão presentes e que tanto têm ajudado a desenvolver”, refere a FPF em comunicado.

“Com a assinatura destes contratos, não só a Federação Portuguesa de Futebol conta com um importante apoio das empresas de telecomunicações como os subscritores das três operadoras terão a oportunidade de seguir desde a primeira hora as emissões do canal 11, facto invulgar no arranque de um projeto televisivo em Portugal”, acrescenta.