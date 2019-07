Um bebé de 14 meses deu entrada nas urgências do hospital de Vila Nova de Gaia, no Porto, depois de ter consumido haxixe e cocaína.

Segundo declarações do gabinete de comunicação do hospital ao Observador, as razões que levaram ao consumo ainda não são conhecidas mas as autoridades já se encontram a investigar o caso.

A criança encontra-se internada sob observação mas está estável.