Éder Militão sentiu-se mal durante a sua apresentação oficial no Real Madrid, realizada hoje, confessando estar "a sentir-se tonto".

O central brasileiro, que assinou até 2025, teve mesmo que abandonar a conferência mais cedo do que o previsto.

Ainda assim, antes, o ex-FC Porto mostrou-se feliz por ter "chegado ao melhor clube do mundo". “Podem ter a certeza que vou dar tudo com esta camisola. Foi o coração que me ajudou a chegar aqui, vou deixar tudo em campo e espero ter uma grande época e fazer história”, disse.