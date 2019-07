O arguido do caso Alcochete Elton Camara foi expulso da sala de audiências, no Campus de Justiça, em Lisboa, esta quarta-feira por ter desrespeitado a procuradora do Ministério Público Cândida Vilar.

Bruno de Carvalho chegou também a ser avisado pelo juiz por estar a fazer comentários durante a intervenção da procuradora.

O juiz Carlos Delca optou por fazer uma pausa na audiência depois da situação.