Os preços das casas aumentaram 4,0% tanto na zona euro como na União Europeia no primeiro trimestre deste ano, de acordo com números divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

Segundo o gabinete estatístico Europeu, o valor das casas em Portugal aumentou 9,2%, o terceiro maior da União Europeia. À frente de Portugal ficam apenas Hungria e República Checa com um aumento de 11,3% e 9,4%, respetivamente.

O Eurostat revela ainda que foi apenas registado um recuo homólogo – Itália – com -0,8%.

Quando comparado com o último trimestre do ano passado, Portugal alcança a segunda maior subida, com 3,6%.