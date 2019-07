O estado de saúde do menino de sete anos que foi envenenado pela mãe com clorofórmio agravou-se. A criança está atualmente em coma induzido e a ser ventilada no hospital Dona Estefânia.

As complicações verificam-se sobretudo aos níveis pulmonar e cardíaco, segundo o Correio da Manhã. Por outro lado, a verdadeira extensão das sequelas do envenenamento não é ainda possível de apurar.

Sublinhe-se que a mãe, uma bombeira na reserva de 27 anos, continua na ala psiquiátrica do hospital prisão de Caxias.