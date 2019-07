Ursula sim ou Ursula não?

Sempre me chocou ver o processo de escolha dos diversos líderes institucionais para os ciclos democráticos na União Europeia ser encarado e comunicado como um puzzle ou um xadrez de nomes. É certo que o exercício é complexo e tem de combinar a interpretação da vontade expressa no voto com critérios de equilíbrio geográfico e de género, dando corpo à pluralidade e à diversidade, que são dois pilares fundamentais da identidade da União, mas a escolha essencial deve ter por base as políticas em concreto e os valores e princípios que as sustentam.

Deste ponto de vista, o veto à nomeação de Franz Timmermans como candidato a presidente da Comissão Europeia foi lamentável, porque ocorreu pelas piores razões. A minoria de bloqueio não se sustentou numa discordância de fundo sobre a visão do candidato sobre o futuro da Europa, mas antes na sua coerência e persistência em defender o Estado de direito na União.

Neste quadro, e perante a proposta global feita pelo Conselho, o Parlamento Europeu, que integro, deve em meu entender dar uma resposta sólida em nome dos valores e da convergência.

Essa resposta já começou a ser dada com a eleição de um presidente do Parlamento, o social-democrata italiano David-Maria Sassoli, que representa uma visão europeísta e progressista na instituição a que presidirá nos próximos 30 meses e que é também um rosto reconhecido da resistência aos atentados ao Estado de direito perpetrados pelo atual Governo de Itália.

Em segundo lugar, do processo resulta claro que o Parlamento Europeu terá de refletir no mandato agora iniciado sobre o processo de escolha do presidente da Comissão Europeia, já que o atual modelo não se mostrou suficientemente robusto na definição da candidatura. Em meu entender, deve ser consolidado um mecanismo que garanta que o candidato seja aquele que conseguir formar no hemiciclo que representa diretamente os cidadãos da União uma maioria viável de apoio.

É evidente que mesmo com o atual modelo, o candidato indicado pelo Conselho terá de obter uma maioria no Parlamento, mas seria bem mais claro e transparente se, à partida, o voto maioritário dos cidadãos estivesse refletido na proposta, como seria o caso da nomeação de Timmermans. (O PPE teve a maioria dos votos, mas Weber, ao contrário de Timmermans, o candidato dos S&D e segundo partido mais votado, não geraria uma maioria viável de aprovação no Parlamento).

Dito isto, o próximo passo do Parlamento é decidir se a proposta do Conselho para a presidência da Comissão, Ursula von der Leyen, deve ser aceite ou rejeitada. A matriz de análise mais fiável é a que se baseia nos valores e nos princípios.

Nos valores, porque Ursula não pode titubear na defesa do Estado de direito e na luta contra os que bloquearam Timmermans no Conselho, mas felizmente não têm essa capacidade no Parlamento. Nos princípios, porque o voto dos europeus indiciou uma clara vontade de mudança que tem de se traduzir na luta por um quadro financeiro plurianual promotor da convergência, em políticas fortes de transição energética e combate às alterações climáticas, no combate às desigualdades, na ambição da transição digital e no avanço na consolidação da arquitetura da zona euro. Ursula sim ou Ursula não, não é uma questão de nome. É uma questão de políticas.

Eurodeputado