Quatro indivíduos foram acusados dos crimes de associação criminosa, furto qualificado, recetação agravada, falsificação de documento e furto qualificado. As detenções ocorreram na sequência da emissão, pelo Ministério Público e pela PSP, de oito mandados de detenção fora de flagrante delito, dez mandados de busca domiciliária e nove mandados de busca não domiciliária em Sintra, na Amadora, em Mafra, Cascais, Loures, Lisboa e Tomar.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, os arguidos “criaram um grupo organizado com o intuito de, em conjunto, e com a colaboração de outros indivíduos, planear e executar a subtração de veículos ou de peças de veículos, bem como a aquisição de veículo subtraídos, que depois desmantelavam e vendiam as respetivas peças” sendo que, posteriormente, obtinham uma vantagem patrimonial e dividiam os lucros. Os procedimentos eram realizados, antes de janeiro deste ano, em armazéns destinados ao desmantelamento dos veículos roubados.

Dos quatro arguidos, dois estão sujeitos à medida de coação de prisão preventiva - um com apresentações diárias e o último com termo de identidade e residência.