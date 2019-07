A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai doar 100 mil euros para a segunda fase das obras de restauro da Igreja de São Cristóvão. Fernando Medina explicou que esta colaboração vem no seguimento da vontade dos lisboetas, manifestada no orçamento participativo. Para o padre Edgar Clara, pároco da Igreja, é “o maior apoio recebido até ao momento” para a recuperação do edifício.

O orçamento total da obra é de 350 mil euros e o principal objetivo desta segunda fase de restauro é a recuperação “das 36 telas do século XXI”, da autoria do pintor Bento Coelho da Silveira. Faltam cerca de 200 mil euros para perfazer o total do montante pretendido para concluir a renovação “de uma das mais emblemáticas igrejas que resistiu ao terramoto”, elucida Clara, que presta serviços paroquiais há 19 anos. O presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, reiterou que vai contribuir para a recuperação de uma das 36 telas que se pretende restaurar.