Um grupo de ex-administradores da Caixa Geral de Depósitos após 2008 – mandatos de Faria de Oliveira (de 2008 a 2010) e José de Matos (2011 a 2016) – já apresentaram uma queixa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) contra auditoria realizada pela EY, que avaliou os atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015, apurou o i. O SOL já tinha avançado no início de junho que este grupo iria impugnar a auditoria que deu conta de negócios ruinosos na ordem dos dois mil milhões de euros – as perdas acumuladas registadas pela EY são de 1706 milhões de euros pré-2008, 230 milhões de euros entre 2008 e 2010 e 36 milhões de euros pós 2010 – o que obrigou o banco público a uma recapitalização de mais de cinco mil milhões de euros.

Tal como SOL avançou, um dos pontos -chave por detrás da contestação por parte deste grupo está o facto da auditoria ter sido realizada pela EY SA e não pela EY Audit & Associados SROC.

A explicação é simples: só a segunda é que é regulamentada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e, por isso mesmo, defendem que o documento que está a servir de base à comissão de inquérito no Parlamento é encarado não como uma auditoria, que foi o que foi precisamente solicitado pelo Ministro das Finanças, mas como um ‘relatório’.

Também o controlo de qualidade do documento foi efetuado pela PWC Assessoria de Gestão que, tal como a EY SA não é uma auditora. Mais um argumento que “tira qualquer credibilidade ao trabalho, uma vez que não sendo regulado não tem valor como auditoria”, e que será usado pelos ex-administradores do banco público, apurou, na altura, o SOL.

Os problemas não ficam por aqui. Os antigos administradores da Caixa apontam para dezenas de alegados “erros e incorreções infantis” que encontraram na auditoria aos atos de gestão do banco público. Uma situação que a CMVM eventualmente poderá não avaliar, uma vez que o documento não estará, na esfera de supervisão do regulador de mercados.

De acordo com este grupo, as conclusões da auditoria apresentam “inaceitáveis vícios de forma, ao ignorar o contexto macroeconómico e regulamentar. Não distingue os diferentes mandatos ao longo do período em análise e não efetua o benchmarking face aos outros bancos”, acrescentando ainda que “não releva as condicionantes de política económica do período mais desafiante da gestão de um banco público em Portugal e apresenta inúmeros erros e inconsistências infantis e inaceitáveis para um relatório desta responsabilidade”.

Uma fragilidade que levanta outras dúvidas aos ex-administradores da Caixa: “Como é que uma empresa que não é auditora, mas com uma designação parecida com a EY Audit pode efetuar uma ‘auditoria’ sobre um tema tão relevante e mediático como os atos de gestão na CGD. E se uma empresa não licenciada e não supervisionada pela CMVM decidir operar, sem o devido consentimento, em áreas que são supervisionadas pelo regulador dos mercados (ex: corretagem) essa empresa não será imediatamente punida por atividade ilícita? Não será esse o caso da EY SA que afirma ter efetuado uma auditoria”, questionaram ao SOL este grupo de ex-presidentes.