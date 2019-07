Portugal deverá avançar com medidas concretas este ano para cumprir as regras orçamentais do Pacto de Estabilidade. Esta é uma das recomendações dos ministros das Finanças da União Europeia sobre as políticas económicas, orçamentais e de emprego dos Estados-Membros, depois de analisar o Programa de Estabilidade português e o Programa Nacional de Reformas.

E não os ministros não têm dúvidas: se Portugal não fizer qualquer alteração corre o risco de haver um “desvio significativo” face ao que o défice estrutural (ajustado do ciclo económico e de medidas temporárias) que devia diminuir em 2020.

Além disso, voltam a defender que Portugal deve “melhorar a qualidade das finanças públicas”, dando prioridade a despesas que impulsionem o crescimento e reforçando “o controlo geral das despesas”, assim como “a eficiência em termos de custos e uma orçamentação adequada, com especial incidência na redução duradoura dos pagamentos em atraso nos hospitais”.

Entre as recomendações, estão também a implementação de medidas que permitam reduzir a segmentação do mercado de trabalho, assim como “melhorar o nível de competências da população, em especial a sua literacia digital, tornando nomeadamente a educação dos adultos mais adequada às necessidades do mercado de trabalho”.

Recorde-se que, o Governo prevê que o défice estrutural seja eliminado, dos 0,1% registados em 2018 para um excedente de 0,1%, em 2019. Caso isso se verifique, Portugal estaria a cumprir o ajustamento que lhe é exigido pela UE.