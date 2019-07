A DECO pede que o Banco de Portugal tenha uma posição firme sobre as comissões do serviço de pagamentos MB Way, defendendo os mesmos limites de comissões cobradas aos comerciantes. “Voltamos a reivindicar, junto do Banco de Portugal, que emita uma recomendação através da qual o regulador assuma a sua inequívoca posição sobre o comissionamento bancário, em particular no que respeita às transferências realizadas por MB Way, dadas as suas especificidades e limitações (inclusive de valor)”, diz a associação.

No entender da associação, a cobrança de comissões no MB Way pelos bancos tem como objetivo “a promoção ou venda das contas pacote, através das quais os bancos esperam engrossar, ainda mais, as suas receitas por via das comissões”. E, segundo as suas contas, já representam mais de metade do total das receitas das entidades bancárias.

De acordo com a plataforma ComparaJá.pt “são já oito os bancos bancos que colocam em sede de preçário um custo para estas operações, sendo que duas destas instituições apresentam isenções específicas”, alertando que tem vindo a assistir-se a um aumento crescente dos custos associados a este tipo de transferências. Aliás, o Santander foi o último banco a anunciar que ia começar a cobrar pelo serviço MBWay, a partir de 10 de setembro.

Apesar da DECO reconhecer que não compete ao regulador bancário '"ixar ou restringir o valor das comissões associadas aos produtos e serviços comercializados pelas instituições supervisionadas", admite que cabe ao Banco de Portugal "enquanto supervisor comportamental, garantir um relacionamento transparente entre bancos e clientes”.

E dá como exemplo, a intervenção da entidade liderada por Carlos Costa junto da Caixa Geral de Depósitos (CGD), o que levou o banco público a recuar na decisão de deixar de pagar juros de depósitos de poupança quando fossem inferiores a um euro, pelo que o mesmo deve fazer no caso das comissões do serviço de pagamentos MB Way.