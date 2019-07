O crédito para a compra de casa voltou a bater máximos, altura em que os bancos emprestaram aos portugueses 927 milhões de euros. Feitas as contas dá uma média de 29,9 milhões de euros concedidos por dia. É a primeira vez desde o final do ano passado que o valor dos empréstimos para habitação superaram o patamar dos 900 milhões de euros. Os dados foram revelados ontem pelo Banco de Portugal (BdP).

Este valor representa um crescimento de 15,3% face aos 804 milhões de euros que foram concedidos em abril. Nos primeiros cinco meses do ano, as novas operações de crédito ultrapassaram os quatro mil milhões de euros. Trata-se de um novo máximo desde 2010, altura em que os bancos emprestaram 4161 milhões de euros.

Já o crédito ao consumo e para outras finalidades registaram igualmente uma evolução positiva. O crédito ao consumo superou os 435 milhões de euros, em maio, um valor que compara com os 363 milhões emprestados para esta finalidade no mês anterior, enquanto os empréstimos para outras finalidades somaram 178 milhões, um crescimento de 12% face a abril.

Regras apertam

Os novos recordes surgem um ano depois de terem entrado em vigor as novas recomendações do BdP que têm como objetivo limitar a concessão de crédito por parte das instituições financeiras de forma a que as famílias apenas gastem metade do seu rendimento com empréstimos bancários e também que os bancos não assumam riscos excessivos nos novos créditos, garantindo que os clientes tenham capacidade de pagar as dívidas.

Estas limitações surgiram depois de o Banco de Portugal ter admitido em junho passado, no Relatório de Estabilidade Financeira, que há “alguns sinais” de sobrevalorização dos preços do imobiliário, embora limitados. Para já, estas regras são apenas uma recomendação – ainda que os bancos que não as cumpram tenham de se explicar –, mas o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, avisou no parlamento que, se os bancos não as respeitarem, poderão passar de recomendações a ordens vinculativas.