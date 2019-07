A Câmara Municipal de Lisboa anunciou através do Facebook que a cidade de Lisboa vai ter uma sirene de aviso de tsunami.

Esta medida surge na sequência de várias garantias por parte de especialistas de que a capital vai ser atingida por um sismo, como o de 1755, no entanto, não é possivél apresentar um período temporal para a ocorrência do fenómeno.

“O protocolo de colaboração foi assinado com a Marinha Portuguesa e surge no âmbito da implementação de um sistema de divulgação à população em caso de tsunami no estuário do Tejo”, pode-se ler na publicação.

Além da sirena de aviso, é prevista ainda “a colocação de painéis digitais para disseminação de avisos e informação pública, bem como sinalética para percursos de evacuação e pontos de encontro".