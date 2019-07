A pergunta era se o PS tem a ambição de conquistar a maioria absoluta, mas António Costa preferiu não responder diretamente e colocar essa responsabilidade na mão dos eleitores. “É indiferente qual é a minha vontade e a minha opinião, porque a única coisa que conta verdadeiramente para o resultado eleitoral é a vontade dos portugueses”, disse o primeiro-ministro, ontem, numa entrevista à Rádio Renascença.

António Costa admitiu, porém, que esse resultado não é fácil e “só em circunstâncias muito excecionais é possível haver maioria absoluta”. Até hoje, o PS só conseguiu atingir a maioria absoluta uma vez. Foi em 2005 quando José Sócrates chegou ao poder.

Ao contrário do que aconteceu há quatro anos, quando António Costa perdeu as eleições, o PS não deverá pedir maioria absoluta, mas Costa assume que “qualquer partido tem a ambição de ter o melhor resultado possível”.

O primeiro-ministro voltou a não fechar a porta a um novo entendimento com os partidos à esquerda do PS. A poucos meses das eleições legislativas deixou, no entanto, críticas ao PCP e ao Bloco de Esquerda por só assumirem a parte boa da governação. “Todos os dias oiço na televisão o Jerónimo de Sousa e a Catarina Martins a dizer que tudo o que aconteceu de bom foi graças a eles e tudo o que foi mau foi graças ao Partido Socialista. Não posso aceitar isso. Não é justa essa leitura e ninguém tem dúvidas de que a força dominante desta solução governativa foi o PS”, disse o primeiro-ministro, no programa As Três da Manhã.

Alívio fiscal António Costa deixou também algumas pistas sobre as prioridades do PS para os próximos quatro anos. O programa dos socialistas será apresentado no dia 20, mas o líder do PS deixou já a garantia de que não deixará o PSD sozinho a prometer a redução dos impostos. “Vamos continuar a prosseguir a trajetória de diminuição dos impostos sobre o trabalho como tem acontecido ao longo desta legislatura. A classe média em particular precisa de poder continuar a ter um alívio fiscal importante para além da eliminação da sobretaxa, para além da aplicação dos novos escalões de IRS que já fizemos”. António Costa garantiu ainda que a “melhoria da qualidade dos serviços públicos” será uma prioridade do PS se vencer as próximas eleições legislativas, que estão já marcadas para dia 6 de outubro.

Gerigonça foi excelente? Desafiado a dar uma nota à geringonça, António Costa considerou que “foi bom” e “superou generalizadamente as expectativas de muitos e os receios de alguns”. Questionado sobre se não foi excelente, o secretário-geral do PS respondeu que “em algumas matérias foi excelente, mas ninguém é bom juiz de si próprio”. E acrescentou: “Diria que foi bom. Conseguimos cumprir tudo o que ficou acordado nas posições conjuntas assinadas pelo PS com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista e com os Verdes”.