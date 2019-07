O nome de Manuel Castro Almeida, antigo secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, esteve sempre associado aos apoiantes de Rui Rio, no PSD, desde a primeira hora. Rio e Castro Almeida são amigos de longa data e o também antigo autarca de São João da Madeira fez parte de um núcleo restrito de pessoas que preparam a candidatar à liderança do PSD, em outubro de 2017. A saída da comissão política do PSD e do cargo de vice-presidente social-democrata, não deixa, por isso, de ser surpreendente, a apenas três meses das legislativas.

A situação terá deixado o líder do partido agastado, mas o único dado verdadeiramente surpreendente, é o da demissão, segundo alguns destacados militantes do PSD, ouvidos pelo i.

O distanciamento da estratégia de Rui Rio, por parte de Castro Almeida, tem largos meses. A forma como Rio toma decisões, isolado, a sua preocupação com a fuga de informações nas reuniões da comissão política, e, por fim, o resultado nas eleições europeias, terão ditado a rutura.

No último mês, Castro Almeida deixou de participar nas reuniões da comissão política, facto também que se tornou insustentável na relação entre os dois. Por isso, Castro Almeida entregou a carta de renúncia ao cargo no passado dia 20 de junho, tal como foi noticiado pelo Público.

Inicialmente, Rio não fez qualquer menção pública à saída de Castro Almeida, mas à TVI assegurou não ser “um ditador”, recusando a ideia de que decide sozinho. No Twitter, optou por elogiar o sucessor de Castro Almeida: “José Manuel Bolieiro, Presidente do Congresso do PSD-Açores e da Câmara de Ponta Delgada é o novo vice-presidente nacional do PSD. Um homem culto, leal e dedicado à causa pública. Vem para ajudar; o PSD e o país”. Sobre o amigo e longa data que bateu com a porta, nem uma palavra. A escolha de José Manuel Bolieiro também está a ser vista dentro do PSD como uma forma de garantir o apoio dos membros do PSD/Açores no Conselho Nacional, o órgão máximo entre congressos, que se prevê tenso, quando forem aprovadas as listas às legislativas no final deste mês.

Castro Almeida, o protagonista da polémica não faz, para já, mais comentários. Mas o incómodo há muito que se fazia notar, com o silêncio do dirigente, depois de ter sido o primeiro rosto da nova direção de Rio a fazer acordos com o PS.

De acordo com informações recolhidas pelo i, o antigo autarca de São João Madeira tentou fazer pontes com os críticos internos, mas a sua atuação, nem sempre foi bem vista. Mais, gerou até alguma desconfiança entre apoiantes de Rui Rio, sobretudo por causa de uma amizade, também de longa data, com Marques Mendes, o comentador e antigo líder do partido.

A influência de Mendes Em novembro de 2018, a dois meses do conselho nacional que reforçou a liderança de Rio, o JN noticiou um almoço entre Castro Almeida, Marques Mendes, Luís Montenegro e Campos Ferreira, em Cortegraça, concelho de Ovar. Na altura, o encontro foi lido internamente como um sinal de tentativa de pacificação interna do PSD, dentro da própria direção do partido. Mas houve quem apontasse que Castro Almeida começou a descolar de Rio nesse momento. Certo é que o dirigente demissionário pouco mais falou em público, a não ser em duas entrevistas a pedir unidade ao PSD.

Ora a proximidade a Mendes levou o comentador a justificar, no seu comentário dominical, na SIC, que não teve influência na demissão de Castro Almeida.”Fiquei a saber de madrugada, a ler os jornais, sou um noctívago”, explicou Mendes quando foi confrontado sobre o rumor de que teria influenciado Castro Almeida a bater com a porta. Mendes limitou-se a dizer que o amigo teve um “ato de coragem”.

Assim, a equipa da direção de Rio é composta por cinco vices: Nuno Morais Sarmento, David Justino, Salvador Malheiro, Elina Fraga e Isabel Meirelles (Bolieiro terá de ser ratificado em Conselho Nacional). Porém, além de David Justino, quase ninguém dá cara ( de forma regular) pela estratégia do líder, a não ser o próprio. Um dos casos mais flagrantes é o de Morais Sarmento, o dirigente com maior perfil político. Há quem assegure ao i que também se distanciou há meses da estratégia, sendo pouco participativo nas reuniões. Questionado pelo i se se distanciou de Rio, Morais Sarmento diz que é uma ideia “sem fundamento nenhum”.

Menezes arrasa Castro Almeida Quem não se coibiu de criticar a atitude de Castro Almeida foi o antigo líder do PSD, Luís Filipe Menezes. Que já foi também arquirrival de Rio. “Foi apoiante e promotor da candidatura de Rio mais de uma década! Agora é que descobriu a má índole do líder? Oportunista encartado. Faz tanta falta como a viola no enterro”, escreveu Menezes na rede social Facebook.

No rescaldo da perda de um vice da direção, Rui Rio já traçou os planos para rentrée política do partido. E estará, não só na Festa de Chão da Lagoa, na Madeira, a 28 de julho, como na Festa do Pontal, a 31 de agosto – este ano realiza-se em Monchique – além de encerrar a universidade de verão do partido no dia 1 de setembro.