Verde é a cor preferida

Basta uma pesquisa rápida para perceber qual a cor deste verão: o verde néon ajuda a realçar as curvas e a dar nas vistas à beira- mar ou na piscina.

Para quem quer sobressair, esta é a cor ideal.



Celebridades

As famosas também já aderiram a esta moda. Kylie Jenner, por exemplo, adora publicar fotografias com os seus biquínis néon. As cores prediletas são o cor-de-rosa e o verde. Mais: a irmã de Kim Kardashian até comprou um fato de banho igual para a filha Stormi.



Mistura de tons

Algumas influencers gostam de arriscar e misturar tons - a parte de cima com uma cor e a de baixo com outra. Normalmente, a tendência é misturar cor-de-rosa com amarelo ou verde. Cor a mais ou uma nova moda a seguir?



Cortes reduzidos

Como já tem sido hábito nos verões passados, os biquínis e fatos de banho são cada vez mais cavados. Independentemente da cor escolhida, há uma regra obrigatória: enaltecer as curvas.



Homem e mulher

Não são só as senhoras que têm direito a andar com cores berrantes no meio da praia - também há calções e sungas néon. Alguns casais optam mesmo por fazer pendant e escolherem fatos de banho da mesma cor.



Instagram-friendly

Se quer ter uma fotografia no Instagram que dê nas vistas, use um biquíni néon. Os filtros usados nesta rede social ajudam a fazer com que tanto a cor do fato de banho como o bronze sobressaiam.



Combinações

Há quem não se contente em dar nas vistas apenas com o fato de banho e queira acrescentar cores néon também nos acessórios. Fitas, sandálias, pareos e toalhas - o néon já chegou a todo o lado.



Pequenos detalhes

Se é daquelas pessoas que olha para estes fatos de banho e só lhe vem à cabeça a imagem de um colete refletor, pode sempre optar por entrar nesta tendência de uma forma mais suave: algumas peças têm apenas uns detalhes em néon. Não fere tanto os olhos...