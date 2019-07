De acordo com os dados partilhados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, os portugueses apostaram 740 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, o que corresponde a cerca de oito milhões de euros por dia. 131,3 milhões de euros foram investidos nas apostas desportivas à cota e 608,7 milhões nos jogos de fortuna e azar.

Comparativamente aos últimos três meses de 2018 regista-se um aumento nos gastos pela população. Nas apostas desportivas ocorreu um investimento de mais 20 milhões e nos jogos de fortuna e azar de 32,3 milhões.

Segundo o SRIJ, os 47,3 milhões de receita bruta, obtidos pelas dez empresas de jogos online, são o valor registado mais elevado desde o primeiro trimestre de 2017.

De acordo com o comunicado lançado pelo serviço, a grande maioria dos autores das apostas tem entre os 25 e os 44 anos (61,9%). Já os jogadores entre os 18 e os 24 anos representam 25% do número total

Nas apostas desportivas à cota, o futebol encontra-se em primeiro lugar entre as modalidades apostadas, representando 72,69% do total, seguido pelo basquetebol (11,5%) e o ténis (10,11%).

No caso dos jogos de fortuna e azar as máquinas de jogo lideram as escolhas (63,51%), seguindo-se a roleta francesa (14,79%) e o póquer não bancado (8,89%).