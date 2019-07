Os Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto foram presenteados por colegas suíços, da Base de Horgen, com material. O grupo recebeu 105 casacos de agasalho, 100 fardas de trabalho, seis equipamentos impermeáveis e luvas de trabalho, no valor aproximado de seis mil euros.

O presidente da direção, Albano Maia, assim como o comandante da corporação, Luciano Reis, fizeram um agradecimento público pela generosa oferta, na sequência de uma visita a convite do oficial Carlos Magalhães, ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, por parte de José Luís Páscoa, bombeiro da Base de Horgen, na Suíça, aquando do anúncio da construção do futuro centro de formação, obra que agora já está em curso.

Como foi anunciado esta segunda-feira, “com intenção abnegada em ajudar os bombeiros portugueses, concretamente os Bombeiros de Mondim de Basto, José Luís Páscoa, após autorização de Kurt Dutler, oficial do Corpo de Bombeiros de Horgen, materializaram de uma forma generosa a oferta deste equipamento, que terá muita utilidade aos bombeiros”.

“Reconhecemos e agradecemos o esforço pessoal de José Luís Páscoa, que percorreu mais de 600 quilómetros desde o Interior da Suíça, para entregar o equipamento doado à pessoa que generosamente se disponibilizou a transportar o material doado entre a Suíça e Portugal e cujo transporte foi assegurado por José Carlos Teixeira, o sócio-gerente da empresa Ternox, com sede em Celorico de Basto e um considerável volume de negócios na Suíça”, acrescentou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.