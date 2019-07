O Governo abriu as portas de Portugal para abrigar dez dos 106 refugiados a bordo de duas embarcações de resgate humanitário que chegaram à ilha de Lampedusa, em Itália, no sábado passado.

Portugal alia-se à Alemanha, França, Luxemburgo e Malta na lista de países que vão acolher os migrantes recém-chegados ao velho continente no âmbito do projeto de solidariedade humanitária, visando colaborar com a União Europeia para resolver “a questão da migração e das tragédias humanas que se desenvolvem no Mediterrâneo”, informa a tutela enviada esta tarde pelo Executivo às redações.

O Governo garante que continua “a defender uma solução europeia integrada, estável e permanente” para solucionar a questão dos refugiados, relembrando que, desde o ano passado, já chegaram a Portugal 127 migrantes oriundos de embarcações de resgate humanitário.