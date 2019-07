O eurodeputado socialista André Bradford teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) durante a madrugada desta segunda-feira, tendo sido internado no Hospital de Ponta Delgada. Segundo o Expresso, o parlamentar encontra-se em coma induzido.

André Bradford, 48 anos, tomou posse há uma semana como eurodeputado, tendo sido o nome escolhido pelo PS/Açores para integrar a equipa socialista nas eleições europeias.

Em comunicado, a delegação socialista no Parlamento Europeu limitou-se a confirmar que o eurodeputado "foi internado no Hospital de Ponta Delgada na sequência de um episódio de saúde ocorrido durante a madrugada" e "acompanha de perto e com preocupação a situação clínica do seu deputado".