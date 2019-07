Um casal foi detido pela PJ de Braga com haxixe correspondente a cerca de 50 mil doses individuais, em Valença do Minho, no distrito de Viana do Castelo.

Os detidos são um pastor de 49 anos e uma comerciante de 48 anos, que serão apresentados pela Polícia Judiciária de Braga ao Tribunal de Instrução Criminal, em Valença do Minho.