A EDP Renováveis S.A. alcançou um acordo para um contrato de aquisição de energia de 20 anos para a venda de energia a ser gerada pelos parques eólicos Monte Verde VI e Boqueirão I-II, no Rio Grande do Norte, Brasil. Os projetos eólicos têm uma capacidade total de 126 megawatts (MW) e o início de operações deverá ocorrer em 2022, revelou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Atualmente, a EDP Renováveis (EDPR) tem 467 MW de tecnologia eólica onshore instalada no Brasil e, com este novo contrato, reforça a sua presença num mercado “com baixo perfil de risco”, através do estabelecimento de contratos a longo prazo, “com recursos renováveis atrativos e fortes perspetivas para o setor a médio e longo prazo”, refere o documento.

A EDPR conta com mais de 1 gigawatt (GW) de projetos de energia eólica e solar em desenvolvimento, dos quais 0,2 GW têm início da operação previsto para 2021, 0,4 GW para 2022 e 0,5 GW até 2023, com todos os contratos de longo prazo assegurados.

A empresa registou lucros de 61 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, uma diminuição de 35 % em relação a igual período do ano passado.