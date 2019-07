Uma tempestade em Veneza, Itália, fez com que um navio de cruzeiro turístico perdesse o controlo e quase colidisse com um café e uma outra embarcação mais pequena.

Um cruzeiro perdeu o controlo durante uma tempestade este domingo e acabou por parar perto do terraço de um café no porto de Veneza, em Itália.

Sublinhe-se que há uma semana, um outro cruzeiro chocou com o porto da cidade italiana, provocando ferimentos em pelo menos quatro pessoas que tiveram de receber assistência hospitalar.

Este novo incidente reabriu a discussão sobre a presença de embarcações grandes no porto, um debate, com vários anos, no qual vários cidadãos locais e associações ambientais querem proibir a entrada a estes navios.