Os novos aviões Airbus A330neo da TAP continuam a dar que falar. As primeiras notícias sobre os enjoos, vómitos, mal-estar e tonturas de passageiros e tripulantes que viajam nestes aviões começaram a surgir em fevereiro e, ao que parece, nada mudou.

Nesse sentido, os tripulantes dos novos aviões equacionam fazer greve. “Caso a TAP não mostre garantias de que o problema pode ser resolvido em pouco tempo seremos obrigados a ponderar a convocação de uma greve”, lê-se no comunicado do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), divulgado pelo DN/Dinheiro Vivo.

A mesma nota explica que “os sintomas relatados incluem tonturas, vómitos, enjoos, desorientação, ardor nos olhos, cansaço extremo e até sensação de desmaio”. Nesse sentido, garantem já ter pedido explicações à TAP e ter feito a denúncia “a todos os organismos públicos que têm o dever de supervisionar o setor da aviação”.

Questionada sobre este assunto, a TAP reitera o que já tinha afirmado, garantindo que “o Airbus A330neo é um avião com todas as certificações por parte das autoridades nacionais e internacionais e totalmente apto para o serviço de transporte de passageiros em total segurança”, esclarece a companhia aérea, acrescentando que “as cabinas da Airbus são projetadas e fabricadas de forma a prevenir qualquer tipo de contaminação do ar”.

Quando aos odores detetados nos novos aviões, a TAP explica que “é um facto considerado normal em aeronaves novas e que desaparece logo após as primeiras utilizações”.

A companhia aérea frisa que “nunca colocaria os seus clientes e trabalhadores numa situação de risco para a sua saúde” e, apesar de ter conhecimento dos casos de mal-estar, garante que “os testes já realizados, tanto pela TAP, como pela Airbus, não permitem estabelecer qualquer correlação entre estes episódios e uma hipotética, mas não demonstrada, deficiência na circulação e renovação de ar”.

A companhia aérea adianta que realizou uma reunião com as áreas técnicas da TAP, o Sindicato de Pilotos e o Sindicato dos tripulantes de cabina, e está a “partilhar com total transparência os dados disponíveis”.

A TAP mantém, assim, a mesma posição que tinha já avançado no mês passado sobre este assunto, ficando então por esclarecer se esta justificação agrada ao sindicato ou não.

O i tentou contactar o SNPVAC mas o contacto não foi possível até ao fecho desta edição.

Explicações

Ainda há menos de um mês, Luciana Passo, presidente do SNPVAC, explicou ao i que assim que foi tomado conhecimento deste assunto, o sindicato pediu explicações à TAP e à Airbus. “Foi-nos dito que estavam a fazer testes e medições, e que nada estava fora dos parâmetros da legalidade. Nós não temos como questionar e não queremos colocar em causa o que nos foi dito. O que é facto é que os eventos se mantêm”, disse.

Na mesma data, uma fonte da tripulação da companhia aérea disse ao i que já havia pessoas que tinham receio de viajar no A330neo. “Há pessoas que já vão voar com medo. Há quem diga que até pode afetar a capacidade mental. Os supervisores dizem para estarmos atentos aos sinais. Se sentirmos um cheiro a queimado ou mais intenso, devemos avisar logo”, confessou.

O i sabe que estes problemas afetam não só os passageiros como os tripulantes. “Os pilotos sentiram, na altura, olhos e garganta irritados”, disse ao i, no mês passado, uma fonte da TAP.

Problemas nas mangas de desembarque?

O i sabe que há passageiros a queixar-se sobre as mangas de desembarque nos novos A330neo, que ao que tudo indica serão demasiado curtas para o longo avião, dificultando assim a vida aos passageiros que pretendam sair por essa via.

Questionada sobre o assunto, a TAP afasta essa possibilidade e esclarece: “Atualmente, no aeroporto de Lisboa, é possível operar um A330neo em manga de cada vez, mas não podem ser operados mais em simultâneo”. A mesma nota da empresa explica que “é possível expandir a capacidade para operar até cinco A330neo em simultâneo, e a TAP colaborou em tempo oportuno com a ANA Aeroportos e autoridades nacionais para o redesenho que permite esta expansão da capacidade”, estando agora a companhia aérea a aguardar a implementação dos projetos definidos. “Mesmo com essa expansão, irão sempre verificar-se embarques e desembarques em posição remota, como já acontecia antes da TAP operar A330neo”.

Protótipo do A330-200 desmontado

Depois de 22 anos de serviço de companhias aéreas, o segundo protótipo do A330-200 vai ser desmontado no final deste mês, na Holanda, no aeroporto de Enschede Twente.

As peças que vão ser desmontadas serão revistas e colocadas no mercado a fim de serem reutilizadas noutros Airbus 330. As restantes peças serão recicladas.

Questionada sobre este assunto, a TAP garante que é um procedimento normal. “A TAP está a renovar totalmente a sua frota, substituindo aviões mais antigos por aviões modernos e de nova geração”. E é por esse motivo que este avião será desmontado. “Os aviões mais antigos deixam de estar ao serviço da TAP, podendo ser utilizados por outros operadores ou ser desmantelados”, diz ao i a transportadora aérea.

Este avião foi construído em 1997 e, em 1999, foi entregue à Austrian Airlines. Em 2007 foi vendido à TAP onde fazia, principalmente, rotas de longa distância, segundo a imprensa brasileira.