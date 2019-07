Tinha apenas 20 anos, uma carreira assinalável e um futuro pela frente, mas quis o destino que o sonho acabasse. Cameron Boyce, estrela da Disney, foi encontrado morto ontem, tendo morrido durante o sono.

A notícia foi confirmada pelos próprios pais: “Faleceu durante o sono, devido a uma convulsão que foi resultado de uma condição médica contínua para a qual estava a ser tratado. O mundo agora está, sem dúvida, sem uma das suas luzes mais brilhantes, mas o seu espírito viverá através da bondade e compaixão de todos os que o conheceram e amaram”.

Natural de Los Angeles, o jovem iniciou a sua carreira muito cedo – apenas com nove anos – com o filme Mirrors. Mas foi por fazer parte da série Jessie, do Disney Channel e, mais tarde, por ter protagonizado o filme Os Descendentes, em que interpretou o papel de Carlos de Vil, que Cameron Boyce se tornou conhecido do público.

Além destes papéis, era ainda um sucesso entre os mais novos pela sua participação em Manual do Jogador para Quase Tudo.

À CNN, o porta-voz do canal lamentou a morte do jovem ator. “Desde tenra idade, Cameron Boyce sonhava partilhar os seus extraordinários talentos com o mundo. Era um artista incrivelmente talentoso, uma pessoa extraordinariamente atenciosa e, acima de tudo, um filho, irmão, neto e amigo dedicado e extremoso”.

Quem também não ficou indiferente à precoce morte do jovem foi o conhecido ator Adam Sandler, com quem Cameron Boyce contracenou nos filmes Grown Ups, interpretando papéis de pai e filho. “Jovem demais. Muito doce. Muito engraçado. Simplesmente o mais gentil, talentoso e bom miúdo que existia. Amava esse rapaz. Obrigado, Cameron, por tudo o que nos deste. Muitas mais coisas estavam a caminho. Os corações de todos nós estão partidos”, escreveu nas redes sociais.

O ator, que estava em ascensão, tinha já o seu nome confirmado no elenco de Mrs. Fletcher – a nova série da HBO que ainda não tem lançamento previsto – e ainda em Paradise City.

Além do legado como ator, Boyce esteve ainda envolvido em várias ações de solidariedade, com destaque para o projeto Thirst, que tem como principal objetivo financiar projetos para fornecer água potável às regiões mais pobres do mundo.

Cameron Boyce, que esteve em Portugal em 2015 na Comic Con, era um sucesso entre o público, principalmente junto dos mais jovens. Na sua conta de Instagram tinha mais de 8,1 milhões de seguidores.