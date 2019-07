O primeiro dia das festas de San Fermín, em Pamplona, em que são largados seis touros por dia pelas ruas da cidade, terminaram com pelo menos três pessoas colhidas, segundo o La Vanguardia. Um deles, um norte-americano de 46 anos, da Califórnia, está em estado grave após ser atingido com uma cornada no pescoço, requerendo cirurgia, enquanto os outros dois sofreram traumatismos cranianos. Um total de 48 pessoas receberam tratamento médico pela Cruz Vermelha.

Os ferimentos não são inesperados nas festas de San Fermín, onde morreram pelo menos 16 pessoas desde 1910. Cerca de um milhão de visitantes, tanto espanhóis como estrangeiros, reúnem-se na cidade, vestidos de branco e com lenços vermelhos, participando nas largadas e assistindo a touradas de morte. O evento é regularmente criticado por ativistas dos direitos animais, que se manifestaram em Pamplona, esta sexta-feira, deitando-se seminus no chão, com cornos e bandarilhas falsas nas costas.

O momento mais polémico das festas de San Fermín foi a violação de uma rapariga de 18 anos, em 2016, por um grupo que dava pelo nome de “La manada” (alcateia em espanhol). Os organizadores da festa garantem que, este ano, o aparelho policial foi reforçado, e há uma aplicação para facilitar denúncias de abusos.