João Félix será amanhã apresentado como reforço no Atlético de Madrid pelas 12h [hora portuguesa].

A contratação mais cara do emblema colchonero já se juntou aos seus colegas de equipa no Centro de Treinos em Madrid e deu os primeiros autógrafos aos adeptos do Atlético.

Veja os vídeos:

JOAO FELIX ANTES DE LA CONCENTRACIÓN DEL ATLÉTICO



La nueva perla rojiblanca ya está en Madrid antes de incorporarse a su nuevo club y lo hemos cazado en @carrusel



vía @martacasas pic.twitter.com/zgoFsd3XvX — Carrusel Deportivo (@carrusel) 7 de julho de 2019