O Mundial de futebol feminino foi disputado esta tarde, em Lyon, entre as seleções dos EUA [campeã do Mundo] e da Holanda [campeã europeia]. As norte-americanas não deram hipótese e venceram a seleção holandesa por 2-0.

Pela conquista do título, os Estados Unidos receberam 3,5 milhões de euros e a finalista derrotada Holanda arrecada 2,3 milhões de euros pelo segundo lugar. No entanto, adianta ressalvar que o valor do prémio é ainda muito reduzido comparativamente ao atribuído no Mundial Masculino disputado na Rússia em 2018. A França venceu o Mundial recebendo por isso 32,5 milhões e a Croácia, que ficou em segundo lugar foi recompensada com 23,4 milhões de euros.

Ainda assim, o dia para as atletas é de grande festa. Veja a fotogaleria