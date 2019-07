O Bloco de Esquerda (BE) anunciou os principais candidatos às legislativas, este sábado. Sem grandes surpresas, o partido apostou sobretudo na continuidade, sendo que Catarina Martins é cabeça-de-lista pelo Porto, Mariana Mortágua por Lisboa, Manuel Pureza por Coimbra, Moisés Ferreira por Aveiro e Joana Mortágua por Setúbal.

A saída de Heitor de Sousa é a maior novidade. Cabe agora ao ativista e engenheiro agrónomo Ricardo Vicente, que esteve no movimento 'Peniche livre de petróleo', conduzir o BE em Leiria.

Em conferência de impresa, no final da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, a coordenadora bloquista destacou a nova número três do partido na lista pelo círculo de Lisboa Beatriz Dias, ativista pelos direitos dos afrodescendentes. Uma "mulher negra e fundadora da Associação de Afrodescendentes", com "provas dadas" na luta antirracista e pela "visibilidade das pessoas negras no país, apontou Catarina Martins.