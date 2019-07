Manuel Castro Almeida, vice-presidentes do PSD, deixou a atividade política por desacordar com Rui Rio avançou ontem o Público.

A proximidade com o PS, a escolha de deixar grandes nomes do partido fora das listas para as legislativas e um descontentamento com o funcionamento interno do partido, estarão na origem do afastamento Castro Almeida, a três meses das eleições legislativas.

O Antigo secretário de Estado do Desenvolvimento Regional no governo de Passos Coelho terá tomado a decisão sem ter consultado outros membros da direção do partido.

Em novembro do ano passado, o dirigente já tinha começado a dar sinais de uma certa preocupação com o rumo que o partido estava a seguir, reconhecendo que o partido vivia um “clima de divisão, confrontação e hostilidade excessivo”. Em entrevista ao “Público” e à “TSF”, na altura, Castro Almeida afirmou que ou havia “tréguas” ou os sociais-democratas corriam o risco de cair num “suicídio coletivo”.

O social-democrata também alertar para o facto do “ruído interno” no PSD estar a “prejudicar a afirmação do partido”, impedindo que as mensagens dos sociais-democratas passem para a opinião pública.